Présentation d’album : « MENSONGE » un album reggae de ManJ Ra Soul mettant à nu le monde mensonger.

Il suit son plan de carrière à la lettre et un nouvel album intitulé « MANSONGE » vient s’ajouter aux 3 autres qu’il a déjà mis sur le marché. Raggaman dans l’âme, ManJ Ra Soul a officiellement présenté à la presse ce 31 mai 2024 son nouvel opus sorti dans les bacs le 27 mai dernier.



De son vrai nom Mamadou Diop, le reggaeman originaire de Mbour, précisément à Nianing, a offert aux amoureux de la musique reggae un album de 11 titres abordant plusieurs thèmes d’actualité.



Dans cet album intitulé, « MANSONGE », l’artiste ManJ Ra Soul a voulu démontrer à travers les mélodies reggales dans quel monde mensonger nous vivons.

Dans ces titres comme « come down Jesus », « Google sa brain », « l’Afrique est riche », l’artiste aborde sans gêne, la spiritualité, l’amour, les dérives sur Internet, l’identité culturelle, la mentalité, l’environnement, la discrimination raciale et la politique.



Ainsi, dans cet album, ManJ Ra Soul a fait un mix de sonorités reggae et instruments africains, mais aussi, il a joué sur les langues sérère, française, anglaise et Wolof.