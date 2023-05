Présentation condoléances/Serigne Abdourahmane Kounta : "Ndiassane ne fera jamais partie de ceux qui disent que le Président Macky Sall n'a pas bien travaillé"

Suite au rappel à Dieu du 7 ème Khalife de Ndiassane, le Président Macky Sall a fait le déplacement pour présenter ses condoléances à la famille Kountiyyou. Le porte-parole des Khadr, Serigne Abdourahmane Kounta a tenu à remercier le Président Macky Sall pour toutes les réalisations dans la cité religieuse des Khadr. " Ndiassane ne fera jamais partie de ceux qui disent que le Président Macky Sall n'a pas bien travaillé à cause des innombrables réalisations dans presque tous les domaines", a-t-il déclaré. Pour dire, la ville des Khadr n'a plus rien à envier aux autres cités grâce au Président Macky Sall à cause des réalisations assez visibles dans leur localité. Serigne Abdourahmane Kounta a remercié le Chef de l'État pour son assistance et sa ferme volonté de les accompagner pour les projets en cours.





Prenant la parole, le Chef de l'État a présenté ses sincères condoléances à la famille Kountiyyou, à la nation Sénégalaise et à toute la Oumah islamique. Aussi, il a promis de tout faire pour poursuivre les différents projets auxquels la famille Kountiyyou attend de voir se réaliser.



La délégation était composée du ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, du gouverneur de région, Alioune Badara Mbengue, du maire de Chérif Lô, de la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré entre autres.