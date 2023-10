Présentation condoléance : Maodo Faye, le journaliste de SUD FM aussi attristé par le décès de Momy

Ayant été ami et proche de Bougane Gueye Dany, le journaliste de Sud FM, Maodo Faye a été compté parmi ceux qui se sont présentés aujourd’hui à la Cité Keur Gorgui pour présenter leurs condoléances à Bougane et sa famille.



À cette occasion, Maodo Faye affirme avoir eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle, face à cette tragédie, toute sa pensée s’était tournée vers Bougane et ses fils, selon lui ce dernier est un ami de longue date qui l'a toujours assisté et soutenu.



« Je ne suis vraiment pas content de rencontrer mon ami dans ces situations, j’aimerais toujours le voir content et joyeux, mais c’est Dieu qui en a décidé ainsi » témoigne-t-il avant de rejoindre la foule.