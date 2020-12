Préparatifs reprise de la saison 2021 : Rugby Afrique décaisse 181 millions FCFA pour 11 fédérations...

Près de 181 millions de FCFA seront injectés dans des fédérations africaines de rugby en vue de la reprise des activités sportives. Mais, avant cela, les équipes de Rugby Afrique vont devoir d’abord travailler en étroite collaboration avec les fédérations pour élaborer un programme présenté à la direction générale et au Comité exécutif pour approbation avant le déblocage des fonds. Si le Sénégal est déjà concerné, pour le moment les équipes travaillent sur le programme.



Le Comité exécutif de Rugby Afrique s’est basé sur les critères suivants pour l’attribution des fonds : 40 % des fonds seront attribués au développement : évaluation de la force et du niveau de développement des compétitions nationales et de l’encadrement humain existant et nécessaire pour développer les clubs et les ligues dans un pays.

Un questionnaire sur le développement des fédérations (basé sur un outil de notation mis au point par World Rugby) a été utilisé en consultation avec chaque fédération. C’est ainsi que 60 % des fonds seront attribués aux performances : basé sur la participation et les résultats des fédérations de Rugby Afrique pendant la saison 2018 ou 2019, c’est-à-dire la Rugby Africa Cup (hommes et femmes), le tournoi Sevens (hommes et femmes) et le Barthès Trophy U20.



Pas moins de 11 sur les 39 fédérations (Namibie, Kenya, Ouganda, Tunisie, Zimbabwe, Algérie, Zambie, Madagascar, Côte d’Ivoire, Sénégal et Ghana) pourront bénéficier du fonds. Ces fonds sont destinés à favoriser la réussite et la sécurité des préparatifs du redémarrage de sa saison de rugby 2021.