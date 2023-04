Préparatifs de la fête de Korité: «le marché est bien approvisionné en produits alimentaires, mais le sucre est introuvable» (forum des jeunes consommateurs)

A quelques jours de la fête de Korité, les ménages senegalais sont inquiets de l’approvisionnement en denrées alimentaires et de la hausse des prix de quelques produits dans les marchés. Mais pour tenter de rassurer les consommateurs et le forum des jeunes consommateurs du Sénégal, l’association des consommateurs en compagnie de la presse, a fait une descente ce 19 avril au marché Tilène de Dakar pour s’enquérir de la situation. Le constat est sans équivoque: le marché est bien approvisionné en produits alimentaires, mais le sucre qui a disparu du marché depuis quelque temps, continue à être une denrée rare, une situation qui inquiète les consommateurs à quelque jour de la fête de l'Aïd Fitr.



Selon le délégué du marché de Tilène de Dakar, le forum des jeunes consommateurs du Sénégal et les commerçants eux-mêmes, le discours est le même: les autorités déclarent qu’il y a du sucre dans le marché alors qu’on en voit nulle part.



Par ailleurs, le forum des jeunes consommateurs du Sénégal exhorte les autorités à prendre les mesures idoines pour approvisionner le marché en sucre afin pour une fête de korité apaisée.