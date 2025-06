Préparatifs de la Tabaski : la ruée vers les salons de coiffure pour hommes, "Dégradé", "Taper" et "Rasé" au menu

À l’approche de la Tabaski, les salons de coiffure pour hommes tournent à plein régime. L’effervescence est palpable, les tondeuses chauffent, et les files d’attente s’allongent jusque tard dans la nuit. Car pour beaucoup, bien se présenter le jour de la fête est presque aussi sacré que le rituel du sacrifice.



Dans les quartiers populaires comme Ouest foire et la Cité Mixta, les barbiers sont pris d’assaut. Coupe dégradée, contours tracés au millimètre, barbe soignée, les hommes, jeunes surtout, sont exigeants. "C’est Tabaski, on doit être fresh pour aller à la prière, voir la famille et surtout poster les photos !”, lance Souleymane Diop, la vingtaine, qui attend son tour.



Ce regain d'activité est aussi une bouffée d’oxygène économique pour les coiffeurs, dont certains réalisent en une semaine l’équivalent d’un mois de recettes.



Les tarifs grimpent légèrement et la patience est mise à rude épreuve. "J’ai fait le chemin de la Médina à Ouest foire juste pour me coiffer… mais ça valait le coup !", sourit Abdou Aziz Ndiaye, qui exhibe fièrement sa coupe fraîche.