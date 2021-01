Première journée Ligue 1 : Diambars débute bien contre NGB, l'AS Douanes aux forceps face au CNEPS...

Après plusieurs mois d'interruption à cause de la pandémie de la Covid-19, le football a repris ses droits sur les pelouses sénégalaises. La saison de football 2020-2021 dont le démarrage était encore incertain il y'a quelques jours, a été lancée ce Samedi 02. Avec un protocole sanitaire et organisationnel respecté à la lettre par la Ligue Pro, deux affiches étaient au menu de cette première journée de Ligue 1, à savoir Diambars - Niary Tally et AS Douanes - CNEPS Excellence.





Pour ce premier acte, les Diambars après un exercice 2019-2020 assez compliqué, recevaient l'équipe de Niary Tally au Stade Fodé Wade vers les coups de 16h30 GMT. Une partie qui a été ponctuée par la victoire de Diambars sur la marque de 2-1 grâce à un but marqué très tôt par Alioune Badara Baldé (1-0, 5e.) Et, le but du break sera inscrit par Djibril Mbow à la 48e (2-0.) La formation de Pape Thiaw réduira le score dans la foulée, par l'entremise de Alioune M'Baye (2-1, 48e.) Insuffisant pour éviter la défaite de NGB qui s'incline d'entrée face à Diambars.



Dans l'autre match qui se jouait au même moment (16h30) mais au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, les gabelous de l'AS Douanes recevait le CNEPS Excellence de Thiès. Une rencontre profilique puisque cinq buts auront été inscrits à l'issue des 90 minutes de jeu.



Les Thiessois avaient pourtant bien lancé leur saison avec l'ouverture du score d'Alioune Bâ des la 16e minute (1-0.) Avant qu'Ababacar Mbaye Guèye ne lui réponde deux minutes plus tard (1-1, 18e.) Dans cette partie ouverte, Samba Sadio réussira à redonner l'avantage à l'As Douanes (2-1, 45e) avant que le même Alioune Bâ ne signe le premier doublé de la saison (2-2, 49e.) C'est finalement Moussa Sané qui donnera la victoire à l'As Douanes en fin de match (3-2, 90e.) Une belle opération pour les Gabelous qui arrachent les 3 points.