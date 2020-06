Premier League : Liverpool et Sadio Mané officiellement champions d'Angleterre !

Après 30 longues années d'attente, les "Reds" de Liverpool viennent officiellement de remporter le championnat anglais. Le 19 ème titre des rouges qui rentrent un peu plus dans l'histoire de la ligue Anglaise en talonnant Manchester United et ses 20 titres. Une victoire tant attendue rendue possible ce jeudi grâce à la victoire 2-1 de Chelsea sur le poursuivant direct des "Reds", Manchester City. C'est donc ce succès des "Blues" qui offre le titre à Sadio Mané et Cie après 31 journée disputées.



Il s'agit là d'un titre historique pour l'international Sénégalais Sadio Mané qui devient ainsi le premier sénégalais à remporter la Premier League. Une véritable consécration pour le natif de Bambali qui étoffe un peu plus son palmarès après une Ligue des Champions remportée, un titre de ballon d'or africain Africain et un trophée de co-meilleur buteur de la Premier League.



Liverpool qui a battu hier Crystal Palace (4-0) avec un but de Mané (Auteur de 15 buts en PL) peut désormais finir tranquillement sa saison avec ses 86 points +49 loin devant ses poursuivants Man City 63 pts, Leicester 55 pts et Chelsea 54 pts...