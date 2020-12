Premier League / Hommage : Pape Bouba Diop à la Une du programme Fulham - Liverpool.

L'ancien club de Pape Bouba Diop, Fulham s'est une fois de plus souvenu de son joueur en affichant la photo de l'ancien international sénégalais en Une du programme du match Fulham vs Liverpool.



Les quelques milliers de spectateurs exceptionnellement autorités à assister à cette partie, ont pu admirer l'image de P.B.D en noir et blanc avec le maillot de Fulham qu'il a porté entre 2004 et 2007.



À cela s'ajoutera une minute d'applaudissements nourris de l'ensemble des deux équipes réunies au rond central ainsi que des supporters. Le maillot de Bouba Diop en équipe nationale du Sénégal a été d'ailleurs brandi par un support du haut des tribunes.



Après l'hommage de Lookman, les "Cottagers" ont une nouvelle fois célébré le Lion de la téranga disparu le 29 novembre dernier à l'âge de 42 ans à Lens (France.)