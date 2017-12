Premier League: Diafra Sokho buteur avec West Ham (Stoke City 0-3 West Ham)

A la 19e place, West Ham devait gagner ce match pour éviter de s’enfoncer dans la zone rouge. Le club de Cheikhou Kouyate a sorti le grand jeu pour revenir dans le milieu du tableau et enregistrer 3 points.



Diafra Sakho a inscrit le troisième but de la rencontre (86e). Pisté par des clubs anglais et français, Diafra pourrait quitter le club au mois de janvier prochain. L’attaquant sénégalais a manifesté son souhait de quitter les hummers.







wiwsport