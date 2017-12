Premier League : 5 buts en 8 matches, Niass meilleur que Mané, Baldé, Diafra

Arrivé à Everton lors de la saison 2015-2016, contre une indemnité de transfert de 18 millions d’euros (11,8 milliards de FCFA), Baye Oumar Niass était très attendu par les supporters qui voyaient en lui successeur de Romelu Lukaku. Cependant, l’attaquant sénégalais a peiné à s’imposer. Mis au placard par Ronald Koeman, il n’avait disputé que 5 rencontres de championnat pour un temps de jeu famélique de 142 minutes. Ciblé par les fans et poussé vers la sortie par ses dirigeants, l’ancien joueur de Ouakam a fini par être prêté à Hull City où il s’est refait une seconde jeunesse avec 4 buts en 17 rencontres. De retour à Everton cette saison. BON devait saisir l’opportunité qui lui était offerte pour montrer qu’il pouvait s’imposer chez le grand ennemi de Liverpool.



Même s’il n’est pas le titulaire indiscutable de Ronald Koeman et David Moyes, son successeur, Baye Oumar Niass a mis à profit son temps de jeu réduit en Premier league pour prouver ses talents de buteur. Avec 8 matches joués dont 4 titularisations et un temps de jeu de 423 minutes, il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Ce qui fait de lui l’attaquant sénégalais le plus efficace des 5 grands championnats européens.







Avec 0,6 but par rencontre, Baye Oumar Niass fait trembler les filets chaque 84 minutes jouées. Un ratio qui ferait pâlir d’envie les plus grands attaquants d’Europe.







