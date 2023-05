Préférence nationale - Les travailleurs industriels et étudiants soutiennent le combat de Abdoulaye Sylla

Dans sa tournée pour faire la promotion de la préférence nationale en soutien à la structure C50% PN initiée par Abdoulaye Sylla de Ecotra, Serigne Modou Bousso Dieng a été à la rencontre des travailleurs industriels et étudiants. Un moment fort important mis à profit par les participants pour demander à l’État du Sénégal de réserver 50 % ou plus des commandes d’envergure nationale aux nationaux pour éviter d’annihiler l’initiative privée. Les travailleurs et étudiants parleront de « combat d’honneur et de principe », estimant qu’au Sénégal « la commande publique est entre les mains principalement des étrangers » au détriment des entreprises locales...