Pourquoi le Sénégal intéresse les géants de ce monde : vues croisées de Oumar Ba (économiste) et Serigne Saliou Samb (politologue)

Le Sénégal suscite de plus en plus l’intérêt des grandes puissances. La preuve, la chancelière allemande Angela Merkel sera à Dakar ce mercredi 29 août pour la première étape de son historique tournée africaine. Elle a été précédée dans la capitale sénégalaise, quelques mois plus tôt, par l’émir qatari Cheikh Al Thani, Emmanuel Macron, le chef de l’Etat turc et le dirigeant chinois Xi Jinping. En marge de la Coupe du Monde Russie 2018, Macky Sall a rencontré son homologue Vladimir Poutine.



Pourquoi cet intense balai diplomatique ? La question est traitée sous un double prisme économique et géostratégique par l’économiste Oumar Ba et le politologue Serigne Saliou Samb. Le premier évoque les belles opportunités d’affaires qu’offre le pays de la Teranga ; le second croit savoir que la manne pétrolière et gazière est à l’origine de cette nouvelle donne.