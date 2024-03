Pour célébrer le mariage de son fils, le magnat indien Mukesh Ambani offre un cachet de 9M de dollars soit 5.438.862.000 de francs CFA à Rihanna

La Star de R&B, Rihanna s’est offerte une somme faramineuse pour avoir assurer la prestation lors du mariage de l’homme d’affaires indien, Mukesh Ambani. Selon le média local « India Today », un cachet de 9 millions de dollars a été offert à la chanteuse originaire de la Barbade pour participer à l'événement.







La pop star Rihanna qui, après s’être produite à la suite de Beyoncé, Lady Gaga et Jennifer Lopez lors de l’événement le plus regardé à la télévision aux États-Unis, le Super Bowl, en février 2023, en Arizona, devrait présider aux festivités organisées par Mukesh Ambani.







À part la chanteuse barbadienne, il y’a aussi, le patron de Meta, Mark Zuckerberg et Ivanka Trump, qui figurent parmi certaines des personnalités les plus influentes du monde, se sont présentés en Inde ce vendredi en tant qu’invités aux somptueuses festivités organisées par Mukesh Ambani, plus grande fortune d'Asie, pour célébrer le mariage prochain de son fils.







Le fondateur de Microsoft Bill Gates, la fille de l'ancien président américain Ivanka Trump, les ex-Premiers ministres suédois Carl Bildt et canadien Stephen Harper, le roi du Bhoutan, les stars de Bollywood Amitabh Bachchan et Shahrukh Khan, les icônes du cricket Sachin Tendulkar et M.S. Dhoni, et le magnat Gautam Adani, sont au nombre des personnalités invitées aux festivités.







L’homme d’affaires Indien, Ambani avait, pour rappel, a organisé le mariage le plus cher de l'Inde pour sa fille en 2018, qui aurait coûté 100 millions de dollars, avec un concert de la pop star américaine Beyoncé.