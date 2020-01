Pose de la première pierre du stade Olympique : Le ministre des sports espère une forte mobilisation des sportifs.

Le 20 février prochain, à Diamniadio, se déroulera la cérémonie officielle de la pose de la première pierre du stade olympique. Un bijou de 55.000 places qui sera construit pour accueillir les 4èmes Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar2022. Pour faire de cet évènement un rendez-vous mémorable, le ministres des sports, Matar Ba, a tenu une réunion ce lundi après-midi :« Nous avons tenu une excellente réunion qui a regroupé les directeurs nationaux qui sont au niveau du ministère des sports. Une réunion qui vise la forte mobilisation des sportifs pour le 20 février prochain, à l’occasion de la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio. »

Un moment fort en route sera ainsi posé à quelques 998 jours de ces JOJ : « Le 20 sera un moment historique de communion et de fête. Mais, un moment d’espoir pour notre sport. Non seulement pour aborder les Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2022 la tête haute avec les conditions nécessaires. Et, faire du développement du sport une réalité. » Avec la réhabilitation de plusieurs infrastructures sportives, cette rencontre planétaire insufflera une bouffée d’air frais au paysage sportif sénégalais.

« On a un défi à relever, le seul combat valable et utile d’être engagé, c’est relever le défi de l’organisation »,

conclura Matar Ba.