Port de Ndayane : Un Investissement de 1,2 Milliard de Usd pour 22 000 nouveaux emplois et un port de classe mondiale au Sénégal

Le projet du port multifonctionnel de Ndayane représente une initiative majeure pour le Sénégal, tant sur le plan économique que social. Avec un investissement estimé à 1,2 milliard de Usd, il constitue le plus grand investissement privé depuis l'indépendance du pays et le plus important projet de DP World à l'échelle mondiale.



L'implantation du terminal à conteneurs à Ndayane sera spectaculaire. Alors que le port de Dakar s'étend sur seulement 29 hectares, Ndayane offrira 300 hectares, permettant une capacité de traitement accrue. Le tirant d'eau passera de 13 mètres à 18 mètres, permettant l'accueil de navires de 22 000 EVP, contre 6 000 EVP actuellement. Ndayane pourra également recevoir simultanément deux navires de 14 000 EVP, ce qui représentera une économie d'échelle significative et contribuera à réduire les coûts de fret, impactant ainsi directement le prix des marchandises à Dakar.



Mactar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar, a souligné que le projet générera environ 1 600 emplois directs pendant la phase de construction, avec une projection de 22 000 emplois à long terme. En outre, le développement de Ndayane s'accompagnera de la création d'infrastructures sanitaires et d'un centre de formation dédié aux métiers portuaires, visant à répondre aux défis de la migration irrégulière.



Alassane Diop, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de DP World, a précisé que la priorité dans le recrutement sera donnée aux jeunes et aux femmes des communes environnantes, Diass, Yène et Poponguine, afin de maximiser les retombées locales du projet.



Le projet de Ndayane se distingue également par son engagement envers des technologies de pointe, soucieuses de l'environnement. Les choix technologiques intégreront des solutions visant à réduire les émissions de CO2 et à lutter contre les effets du changement climatique, répondant ainsi aux enjeux environnementaux contemporains.



Le port de Ndayane est bien plus qu’un projet portuaire ; il est un vecteur de développement économique et social pour le Sénégal. En favorisant la création d'emplois, l'amélioration de la compétitivité maritime et le développement d'infrastructures, Ndayane s'affirme comme une solution essentielle face aux défis actuels. Le soutien des communautés locales sera crucial pour réaliser pleinement ce projet ambitieux.