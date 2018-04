Port de Dakar : Les tansitaires alertent sur leurs conditions de travail

Les transitaires dénoncent les tracasseries dont ils font l'objet au Port autonome de Dakar.

Lors d'une assemblée générale, ces derniers imputent ces difficultés au conflit qui oppose la Douane au Gie Gaïndé 2000 et la main mise des multinationales.

A en croire les transitaires, les multinationales font la bamboula, appliquent leurs propres lois et leurs propres tarifs.

Entre autres doléances, ces mêmes transitaires déplorent également les visites opérées en dehors du port et la lenteur notée dans la déclaration...