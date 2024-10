Port de Dakar: Chavirement depuis mardi, du navire « Princess Jessica », les autorités portuaires interpellées

Ce mardi aux environs de 20h, le Navire M/V PRINCESS JESSICA a coulé au port de Dakar au Môle 2 poste 23. Il n’y a certes pas de perte de vie humaine. Mais les 4 marins du navire eux ont perdu tous leurs bagages.



L’Association militante de « défense de la mer, des marins, de la faune et de la flore marine », MOR GLAZ attire de nouveau l’attention sur la face cachée du transport Maritime et notamment dans ces régions du monde. Elle se demande « comment ce navire « PRINCESSE JESSICA »ancien « ONDA » a-t-il pu rester aussi longtemps en rade de Dakar, puis à quai dans des conditions aussi inhumaines pour les Marins? combien de « PRINCESSE JESSICA » dans les ports et sur les Mers du Globe? Même si la situation semble être sous contrôle, elle reste un avertissement pour les autorités portuaires qui doivent être interpellées sur le décongestionnement.