Pollution marine : simulation d’un incident par déversement d’hydrocarbures dénommé « SAMAREX /POLMAREX 2022 ».

Dans le cadre du renforcement du dispositif opérationnel du Plan national de lutte contre la pollution marine par déversements d’hydrocarbures (POLMAR), la Haute Autorité Chargée de la Coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l’environnement marin (HASSMAR), a organisé un exercice de simulation d’un incident de pollution marine par déversement d’hydrocarbures dénommé « SAMAREX /POLMAREX 2022 ». L’exercice s’est déroulé les 07 et 08 décembre 2022 et a enregistré la participation des Forces de défense et de sécurité, des structures parties prenantes de l’action de l’État en mer, des autorités de l’administration territoriale et celles des collectivités locales ainsi que les acteurs locaux des zones côtières impactées par l’exercice.

Cet exercice en grandeur nature qui s’est déroulé en mer et sur une partie de la zone côtière, a mobilisé des moyens navals FOULADOU, EDIC, SAMABA LAOBÉ et aériens avec le PATROUILLEUR MARITIME mais aussi des équipements dédiés à la lutte contre la pollution marine tels que des barrages.

La mise en œuvre des scenarii de l’exercice a permis de tester les capacités opérationnelles du Sénégal à faire face à une pollution par déversement accidentel d’hydrocarbures et de mettre en œuvre le Plan POLMAR-TERRE.

Le fait marquant de cette cinquième édition est la participation remarquable des autorités de l’administration territoriale et des maires des communes impactées par l’exercice.

Le Secrétaire Général de la HASSMAR, le Capitaine de vaisseau Mamadou NDIAYE s’est félicité du bon déroulement de l’exercice et a salué l’engagement des différentes parties prenantes à la mise œuvre du plan POLMAR.