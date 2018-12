Pollution du fond marin : DP World présente le navire Row4ocean et s’engage pour la protection des océans

DP World a présenté aujourd’hui à la presse sénégalaise, le navire multicoque ROW4Ocean.



Un navire qui va traverser l’Océan Atlantique. Il couvrira ainsi une distance de 2.305 miles en 27 jours, soit un record qui sera inscrit dans le Guinness Book Record.







Spécialement conçu à Dubaï, le trimaran Row4Océan, d’une longueur de 12 m, d’une largeur de 7 m et d'un tirant d’eau de 0,3MC, a été conçu et réalisé avec du matériel entièrement recyclable et fonctionne à l'énergie solaire. Il reliera l’Afrique de l'Ouest au Surinam, en Amérique du sud.



L’objectif de la traversée de l’océan est de sensibiliser l’opinion publique internationale sur la pollution par le plastique du fond marin, et de collecter des dons pour aider au nettoyage de la rivière Indus, l’un des fonds marins les plus pollués du monde avec 130 000 tonnes de déchets plastiques.



Le marin Row4ocean prendra le départ à Dakar le 14 décembre 2018, pour une traversée importante pour l’environnement et la nature. L’arrivée est prévue entre le 7 et le 10 janvier à Paramaribo au Suriman lors d’une cérémonie à la mesure des enjeux...