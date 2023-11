Politique sanitaire: passe d’armes entre les députés Cheikh Aliou Bèye et Anya Mbengue

Intervenant, ce 19 novembre, dans le cadre de l’examen du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale, le député Cheikh Aliou Bèye a qualifié la politique sanitaire du régime d’échec.



« Les hôpitaux sont plus malades que les malades après 12 ans de magistère», a-t-il dit. Cette intervention n’a pas été du goût de son collègue Anya Mbengue qui tenu à lui faire une réplique.



« Le Président a réalisé un bilan jamais égalé dans la santé. Il a construit 29 infrastructures sanitaires. Dire qu’il a échoué est méconnaître ses réalisations.



Si tous les présidents qu’on a connu avait fait comme le Président Macky Sall on en serait à un autre stade. », a-t-elle riposté.