Politique et Syndicat : "Il y a toujours une frontière ou une réserve à adopter!" (El Hadj Momar Samb)

En marge du panel organisé par la COSYDEP, ce mardi 11 avril pour diagnostiquer la problématique de l'espace scolaire qui entretient des relations complexes avec l’espace politique, le syndicaliste et membre du HCCT, El Hadji Momar Samb a profité de l'occasion pour appeler tous les acteurs confondus qu'ils soient enseignants, élèves, parents d'élèves, administrateurs ou encore gouvernement, à privilégier les intérêts de l'élève pour préserver l'école de ces conflits politiques ou syndicales.



C'est regrettable aux yeux du syndicaliste El Hadj Momar Samb d'en arriver à ce stade où ces liens spécifiques font que l’éducation subit, dans son fonctionnement, des influences négatives ou positives de la vie politique nationale. Selon lui, l'enseignant doit savoir qu'il est un pédagogue et sa mission fondamentale est de servir l'enfant de la nation. "Il y a toujours une frontière ou une réserve à adopter, à concevoir et à pratiquer en rapport avec l'intérêt de l'élève. Quand il s'agit de défendre des positions politiques ou des positions syndicales", a précisé El Hadj Momar Samb qui estime que les syndicats défendent plus les matériels et moraux de leur membres.



Le membre du HCCT, Momar Samb qui a milité dans le syndicalisme pendant plus 40 ans constate avec regret que le monde syndical est arrivé aujourd'hui jusqu'à observer des grèves de plus de trois (3) mois dans l'année. M. Samb estime par ailleurs, que les syndicalistes doivent faire la part de choses entre leurs luttes syndicales de leurs combats politiques. “Moi j'ai été arrêté en 1984. J'ai fait six (6) mois de prison. Mais je n'attendais pas de mon syndicat qu'il me défende. Et mon syndicat n'osait pas me défendre parce que c'était une activité politique que je menais sur le terrain politique", narre t-il.



Ainsi, El Hadji Momar Samb a tout de même salué l'initiative de la COSYDEP pour appeler les acteurs confondus à réfléchir sur cette question très complexe pour trouver des solutions et préserver l'école te l'élève de tout remords politique. "Celà pourrait nous fédérer pour qu'ensemble nous trouvons des passerelles de dialogue, des espaces d'échanges et de réflexion pour nous enrichir sur ce que doit être l'école...