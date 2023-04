Politique et Syndicalisme : « Une politisation du système éducatif ne peut pas être acceptable… Les textes l’interdisent d'ailleurs... » (Cheikh Mbow, D.E Cosydep)

Dans le cadre de ses activités, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a initié un panel sur le thème « Dialogue stratégique sur les rapports entre politique et syndicats, élections, politique et éducation. »



Selon le directeur Exécutif, Cheikh Mbow, « c’est un échange initié par le COSYDEP et qui nous a permis de réunir des acteurs du système éducatif. Nous sommes à la veille de la reprise des classes après les vacances qui ont été anticipés de deux jours pour des raisons liées aux crises politiques. Demain ce sera la reprise, mais après avoir écouté les acteurs nous nous sommes rendu compte qu’il y a plusieurs menaces venant du ministère de l’Éducation Nationale, mais aussi des organisations syndicales ».



À l’en croire, c’est une occasion pour discuter de cette question. « Nous avons écouté les acteurs et nous nous sommes rendu compte qu'il y a des menaces qui planent sur la stabilité de l'école… Les acteurs de la société civile doivent continuer à être vigilants, prospectifs pour pouvoir alerter dans le sens de dire qu'il serait essentiel que l'on puisse bien traverser ce trimestre qui nous sépare des examens de fin d'année scolaire. Une politisation du système éducatif ne peut pas être acceptable, c'est-à-dire la politique politicienne dans le système scolaire. Les textes l’interdisent d'ailleurs... », a-t-il souligné.



M. Mbow a profité de cette occasion pour lancer un appel à l’État du Sénégal pour une pacification du climat social. « De cette rencontre ce que nous retenons c’est déjà que nous devons prendre conscience qu’il y a une relation directe qui existe entre la stabilité de l’espace politique et le milieu éducatif. Les élèves sont devenus des cibles et des acteurs car une bonne majorité a 18 ans, donc en âge de voter. Il faut les accompagner pour pouvoir faire face à leurs devoirs citoyens. Il y a un autre point essentiel, c’est que les turbulences ne devraient pas venir de l’intérieur de l’école. Les organisations syndicales l’ont dit et nous l’avons toujours répété… », a-t-il soutenu lors de cette rencontre tenue ce 11 avril à Dakar.