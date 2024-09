Politique de la ville : Cette lettre de Fadilou Keita à Barthélémy Dias qui ne trouve pas de réponse…

Lors de l’ouverture de l’Atelier de vulgarisation des missions et métiers de la Caisse de dépôts et Consignations (CDC) qui s’est tenue ce matin à Dakar, le directeur général, Fadilou Keita ne semble pas apprécier cette posture du maire de Dakar qui n’a pas réagi à sa lettre qui, par ailleurs était bien motivée. En effet, selon le patron de la Cdc qui s’exprimait devant la presse en listant les missions de la Caisse de dépôts et consignations, il faut de l'équité dans la mise en œuvre des investissements sur le territoire national. : « Il faut travailler à rapprocher les populations hors de Dakar par exemple, et mettre à leur disposition les services publics. C’est ce que j’appelle la répartition des espaces égalitaires des investissements ».







Il y’a même parmi les missions de la CDC, dira le directeur général, « ce qu'on appelle la politique de la ville. A cet effet, Fadilou Keita informe avoir écrit au maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias qui d’ailleurs, n’a pas répondu. Toutefois, il rappelle avoir « tenu à lui écrire pour régler certaines inégalités notamment, l’insécurité, la connectivité, l’habitat et même l’hébergement de certains marchands ambulants pouvaient être trouvés pour répondre à cette politique d’équité territoriale au niveau des investissements ».