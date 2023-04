Politique / Préparatifs du 7e Congrès du PIT : « Nous faisons confiance à l'expression individuelle. » Samba Sy, SG)

En prélude de son 7ème congrès ordinaire, le comité national du parti de l'indépendance et du travail (PIT) a tenu une session au centre national de formation et d'action (CNFA) de Rufisque ce vendredi 28 Avril. Cette cérémonie qui a vu la participation des militants et militantes issus des différentes localités a servi de cadre d'échanges entre les camarades de ladite formation politique et permis de faire un clin d'œil à leur congrès ordinaire qui se tiendra ce week-end à Dakar-CICES.



Après les étapes de discussions, les responsables du PIT ont fait face à la presse. Une occasion pour leur secrétaire général, Samba Sy et ses camarades d'afficher leur satisfaction par la présence de camarades renseignés sur les modalités pratiques selon les quelles leurs débats vont être agités. "Ce que nous allons mettre en discussion c'est le monde tel qu'il va. C'est l'Afrique notre continent avec ses turbulences, les zones d'inquiétudes que nous avons. C'est bien entendu, évidemment, le Sénégal en l'état", a souligné Samba Sy qui informe que cette formation sera renouvelée à l'occasion de ce congrès, comme ça a été fait au niveau des coordinations départementales.



Le secrétaire général du PIT a également profité de l'occasion pour assurer qu'il n'y a aucune division au sein de leur parti. "Nous faisons confiance à l'expression individuelle. Mais dans le cadre d'un collectif qui fait que c'est de la conjugaison des différentes intelligentes, des différents avis, des points de vue, des différentes hypothèses de travail que sortira le carnevas que nous tracerons", ajoute t-il, avant de conclure qu’ils vont en congrès et qu'ils vont réfléchir et leurs positions seront des positions étudiées, réfléchies qui seront rigoureusement alignées à l'intérêt national, notamment concernant la 3ème candidature du président Macky Sall...