Polémiques sur les 200 milliards de la traque : Le PUR annonce une motion de censure

Le parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a réagi hier au communiqué du gouvernement du 28 Décembre dernier sur la traque des biens mal acquis. Pour le PUR il ne s’agit ni plus ni moins « d’un mensonge d’état.»



« En annonçant un recouvrement de 152 984 119 934 FCFA totalement retracé vers les lois de finances et des lois de règlements de 2012 à 2015. Le gouvernement n’a pas dit toute la vérité sur cette affaire. »



Le PUR précise qu’aucun des montants recouvrés et cités dans les secondes lois de finance rectificatives pour l’année 2013, dans la loi de règlement 2014 pour la gestion 2012, dans la seconde loi de finance rectificative pour l’année 2014 et dans la loi de finance initiale pour l’année 2015 ne provient de la traque des biens mal acquis.



Par conséquent, le PUR qui exige du gouvernement de la transparence est d’avis que « Lorsqu’on ne dit pas la vérité à son peuple, c’est en toute beauté le début de la trahison » Ainsi, fidèle à sa mission de digne représentant de l’hémicycle, le PUR est prêt a initier une motion de censure...