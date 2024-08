Polémique autour du port du voile : L’avis tranché de Oustaz Alioune Sall

Depuis le jour où s’est tenue la cérémonie de distinction des meilleurs élèves du Sénégal au Grand Théâtre, le débat se poursuit. Ousmane Sonko, interpellé par une lauréate sur la question de la prise en charge des Daara au Sénégal, s’est également exprimé sur la question du port du voile. Ce qui soulève une vive polémique qui a poussé certains hommes religieux à se prononcer. Parmi eux, Oustaz Alioune Sall. Selon le prêcheur, « c’est irrationnel de vouloir inscrire son enfant dans un établissement d’où l’islam n’est pas en règle et imposer le port du voile qui en est interdit. Les établissements qui interdisent le port du voile sont dans leur plein droit parce que c’est le règlement intérieur qui l’impose » a soutenu le prêcheur qui anime une des émissions religieuses les plus suivies, à la radio Sud Fm.







En tout cas le plus important, estime t-il, « c’est de s’investir pour avoir de grandes écoles d’où nos enfants peuvent appendre la religion. Des écoles qui nous appartiennent. Car, on ne demandera jamais à un parent pourquoi son enfant n’a pas fréquenté tel établissement mais plutôt pourquoi elle n’a pas porté le voile. En tout état de cause, tout établissement à un règlement intérieur ».







Lors de sa prise de parole en début de semaine dernière, le premier ministre Ousmane Sonko avait indiqué que « l’Etat n’acceptera plus que les filles qui portent le voile soient récusées dans certaines écoles au Sénégal. Nous sommes dans un pays de tolérance » avait-il déclaré.