Polémique autour de l'organisation de l'AGO de la FSF : « Si c'est pour prendre la parole qu'ils introduisent une motion… L'AG élective approche, chacun essaie de se positionner » (Abdoulaye Thiam, Pdt Anps)

À l'approche de la prochaine assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), la bataille de positionnement semble être déjà engagée. C'est du moins l'avis d'Abdoulaye Thiam, le président de l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), qui a livré son analyse suite à la lettre transmise aux autorités compétentes (ministres des sports et de l’intérieur), par le collectif des présidents de clubs de football amateur du Sénégal.

Ledit collectif demande l'annulation de l'assemblée générale ordinaire (AGO) de la FSF, prévue ce samedi 13 juin. Une AGO qu'il juge convoquée dans des conditions suspectes avec un ordre du jour "flou". Selon Abdoulaye Thiam, « si c'est pour prendre la parole qu'ils introduisent une motion... l'AG élective approche, chacun essaie de se positionner. »

D'après le collectif, aucun document concernant le rapport d'activité, le bilan financier certifié ou le projet de budget ne leur a été transmis. Ils dénoncent également un empressement suspect, car ils n'ont été saisis que 19 jours avant l'AGO, alors que la procédure prévoit 30 jours pour les participants et 60 jours pour les membres de la FSF. Au regard de tous ces éléments, Mr Thiam estime que l’intérêt et la stabilité du football sénégalais doivent prévaloir, peu importe les ambitions des uns et des autres.

Rappelons que l’actuel président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, en poste depuis 2009, va remettre son siège en jeu au mois d’août 2025 lors de l’assemblée générale élective.