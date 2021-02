Polémique autour de l'intérim à la Conacoc : Des membres de la commission désavouent El Hadj Oumar Diène qui se dit 'légaliste'.

À moins d'un mois après le rappel à Dieu de Mourchid Ahmed Iyane Thiam, le secrétaire général de l'Association de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal a fait une sortie ce dimanche pour affirmer qu'il est le nouveau coordonnateur de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui était dirigé par feu Mourchid Ahmed Iyane Thiam.



Cette sortie aurait créé l'imbroglio et la confusion chez certains représentants de familles religieuses qui seraient de potentiels candidats à l'élection pour succéder à feu Ahmed Iyane Thiam à la tête de commission, considérant que cette décision n'engage que celui qui l'a fait savoir. "Il s'est juste autoproclamé secrétaire permanent alors qu'aucun membre n'a été favorable", dénonce Cheikh Bouh Kounta, représentant de la famille Ndiassane. Pareillement, Imam Daouda Sakho estime, pour sa part que "Imam Diène serait très vite allé en besogne en posant cet acte de manière unilatérale et sans fondement légal. Des appréciations qu'il a regretté.



Donnant sa part de vérité, El Hadj Oumar Diène brandit la note écrite le 05 février 2021 et dans laquelle il est mentionné que : "L'Imam Diène est nommé coordonnateur intérimaire de la commission nationale jusqu'au congrès prochain et qu'il lui est assigné d'administrer et d'organiser l'observation mensuelle de la lune et de communiquer le résultat". Ainsi, Imam Diène se dit légaliste et en conformité avec les textes qui ne donnent pas raison à ses détracteurs.



À un peu plus d'un mois du Ramadan, la Conacoc qui œuvre pour l’harmonisation de la célébration des fêtes religieuses au Sénégal retrouvera-t-elle la bonne entente entre ses membres pour pouvoir édifier les musulmans du Sénégal? Les jours à venir nous en diront plus...