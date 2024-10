Polémique autour de l'absence d'Ismail Jakobs en sélection nationale : La FSF réagit fermement et oblige Galatasaray à le libérer

Après le récent limogeage d'Aliou Cissé qui a fait grand bruit dans l’espace public, une nouvelle controverse secoue la Fédération sénégalaise de football (FSF). Cette fois, l'international sénégalais Ismaël Jakobs, joueur de Galatasaray, est au cœur d'une situation tendue entre son club turc et la FSF.

Alors que Jakobs avait été déclaré forfait par Galatasaray en raison d'une blessure, il n'avait pas rejoint l'équipe nationale pour la double confrontation contre le Malawi, comptant pour la qualification à la CAN 2025. Cette absence a conduit l'entraîneur intérimaire, Pape Thiaw, à rappeler en renfort le défenseur du Jaraaf, Abdoul Aziz Ndiaye, afin de pallier à cet forfait



Cependant, contre toute attente, Jakobs a été titularisé par son club lors d'un match de championnat turc contre Alanyaspor, match que Galatasaray a remporté par la plus petite des marques. Cette situation a suscité l'indignation et l'incompréhension au sein de la FSF, qui avait reçu des documents médicaux du club attestant de l'indisponibilité du joueur, IRMs à l'appui.



Dans un communiqué publié ce lundi, la FSF a exprimé son mécontentement face à cette incohérence. La Fédération a précisé qu’elle avait agi en toute transparence en informant le public du forfait de Jakobs via ses réseaux sociaux, suite à la notification du médecin de Galatasaray. « La Fédération sénégalaise de football (FSF) informe le public qu'elle a reçu vendredi et samedi derniers notification du médecin du club de Galatasaray que le joueur Ismail Jakobs était blessé et indisponible pour la sélection nationale du Sénégal avec des IRMs à l’appui », renseigne-t-elle.



Mais après avoir constaté que le joueur avait disputé l’intégralité du match de championnat sans signe de blessure, la FSF a exigé sa libération immédiate pour qu’il puisse rejoindre la sélection nationale. « Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de Football a immédiatement demandé la libération du joueur afin qu'il puisse honorer sa convocation en équipe nationale», a exigé la FSF via ce communiqué.



Conformément à cette demande, Jakobs a quitté Istanbul et a rejoint le camp de base des Lions ce lundi matin. Le joueur, mis hors de cause par la FSF dans cette affaire, a rejoint ses coéquipiers sans encombre. Quant à Abdoul Aziz Ndiaye, qui avait été appelé en renfort, restera avec la tanière Polémique autour de l'absence d'Ismail Jakobs en sélection nationale : La FSF réagit fermement et oblige Galatasaray à le libérer





