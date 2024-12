Plus de trois tonnes de cocaïne saisies sur un bateau de pêche au large des îles Canaries

La police et les douanes espagnoles ont saisi 3,3 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche vénézuélien intercepté fin novembre alors qu'il naviguait à l'ouest des îles Canaries, dans l'océan Atlantique, et ses dix membres d'équipage ont été interpellés, a-t-on appris samedi auprès des autorités.



Le bateau de pêche, dans un état vétuste, naviguait sans éclairage à plus de 1.800 kilomètres à l'ouest des îles Canaries lorsqu'il a été intercepté le 29 novembre, ont indiqué la police nationale et le service de surveillance des douanes dans un communiqué.



"Au cours de l'opération, menée par le bureau du procureur spécial antidrogue, 110 ballots de cocaïne pesant environ 30 kilos chacun ont été saisis", précise-t-on.



Les dix membres de l'équipage, tous de nationalité vénézuélienne à l'exception d'un ressortissant colombien, ont été arrêtés et conduits au port de Las Palmas de Gran Canaria, l'une des principales villes de cet archipel espagnol situé au large des côtes de l'Afrique du Nord-Ouest, a-t-on poursuivi de même source.



L'enquête, fruit d'une opération conjointe entre la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine et les polices espagnole, brésilienne et portugaise, a débuté à la mi-novembre, lorsque la DEA a appris qu'une "organisation criminelle internationale" tentait de transporter une grande quantité de cocaïne de l'autre côté de l'Atlantique.



Ce bateau était censé transférer les substances en mer sur un autre navire de pêche, battant probablement pavillon espagnol et faisant route vers les côtes espagnoles.



Les autorités avaient déjà localisé le navire, dont les membres d'équipage étaient en train de jeter par la poupe (arrière du bateau) "une série de colis compatibles avec ceux normalement utilisés pour le transport de stupéfiants", lorsque les agents sont arrivés.



Après les interpellations et la saisie de la drogue, le bateau de pêche a été coulé, étant donné son "état précaire" qui ne permettait pas de le remorquer jusqu'au port, a expliqué la police.



Ces derniers mois, des saisies similaires ont déjà eu lieu sur la côte espagnole, comme la saisie record de 13 tonnes de cocaïne dans le port d'Algésiras (sud) en octobre dernier. Les autorités ont décrit cette intervention comme "la plus grande saisie de l'histoire du trafic de drogue" dans le pays.



L'Espagne est l'un des principaux points d'entrée de la cocaïne en Europe en raison de ses liens avec l'Amérique latine, où elle est produite, mais aussi de sa situation géographique.