Plus de 50 opérations pour ressembler à Angelina Jolie: un gros mensonge

Nous vous en parlions la semaine dernière, Sahar Tabar avait subi plus de 50 opérations de chirurgie esthétique et perdu près de 40 kilos pour ressembler à son idole, Angelina Jolie. Le résultat, plutôt raté, avait alors fait le tour du monde.Du moins, c'est ce qu'on croyait. Car aujourd'hui, coup de théâtre. Vu l'ampleur de la situation, la jeune femme a, en effet, avoué avoir tout inventé. Dans une interview accordée à nos confrères du site russe Sputnik, elle explique: "Quand je poste une photo, je rends mon visage plus drôle, c'est une forme d'expression, une forme d'art. Mes fans savent que ce n'est pas mon vrai visage".Pour appuyer ses dires, elle a d'ailleurs posté de vraies photos d'elle sur son compte Instagram. Si la jeune femme a bien subi quelques opérations de chirurgie, tout le reste n'était qu'une question de maquillage.