Plateau spécial sur Dakaractu : Me Youm répond à son confrère Madické Niang, au sujet de la dette

Suite au discours présidentiel de ce 3 avril, le plateau spécial de Dakaractu a été le théâtre d’un âpre duel d’arguments autour de l’alourdissement de la dette publique sous les régimes de Me Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Après que Me Madické Niang a accusé le pouvoir actuel de faire de la découverte d’importantes ressources naturelles au Sénégal une garantie pour emprunter sur les marchés financiers, le directeur de cabinet du chef de l’Etat a remué le couteau dans la gestion du pape du Sopi, qui, selon ses sires, s’est endetté pour allouer une importante manne financière au FESMAN.



« La dette est sans risque de paiement. Elle est soutenable. La France, les États-Unis d’Amérique, le Japon, tous ces pays sont plus endettés que le Sénégal », a déclaré Me Youm. Ce dernier précise que la dette mondiale fait présentement 62 000 milliards de F Cfa et que le Sénégal n’est redevable qu’à hauteur de 10 milliards de F Cfa. « Sur 45 pays, notre économie fait partie des dix meilleures d’Afrique subsaharienne. Dans la sous-région, le Sénégal occupe le Sénégal occupe la 3 place », se réjouit-il, non sans rappeler que le taux concernant l’Eurobond se situe à 6,75 %.



« On s’endette pour construire le TER. On s’endette pour terminer Ila Touba », précise le maire de la commune de Thiadiaye.



Auparavant, le directeur de cabinet du président de la République a noté que ce message à la Nation « porte la symbolique de la fête de l’indépendance ». « Qui parle de fête de l’indépendance parle de l’armée. Ceux qui ont suivi le défilé du 4 avril de l’an passé savent que l’armée a changé en termes d’équipements et de formation. Ce qui fait du Sénégal le premier contributeur de troupes au niveau de la CEDEAO »n renchérit l’avocat.



« On a aussi une autre armée : c’est la jeunesse du Sénégal qui fait notre fierté comme l’a souligné le président de la République à l’occasion du lancement de la Semaine nationale de la Jeunesse samedi passé », a encore déclaré Me Youm.