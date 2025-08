Plan de redressement économique et social : cap sur "une économie souveraine et durable"

Dans un contexte de tension budgétaire et de fortes attentes sociales, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté les grandes lignes de son plan de redressement économique et social. L'objectif est clair : rationaliser l'administration, mobiliser les ressources domestiques et explorer de nouveaux leviers de financement.



Cette stratégie mise sur l'innovation fiscale, notamment à travers la fiscalité environnementale, le capital-investissement et les obligations vertes. Le plan privilégie la valorisation des actifs publics et la souveraineté économique, tout en s'engageant à ne pas alourdir la dette ni céder les ressources nationales.