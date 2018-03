Plainte pour diffamation : Abdoulaye Sylla gagne son procès contre le conseiller technique à la Primature Cissé Kane Ndao

Homme d’affaires à la tête de plusieurs entreprises, Abdoulaye Sylla ne compte plus laisser personne le diffamer ou traîner son nom dans la boue. Selon le quotidien « Les Echos », parcouru par Dakaractu ce lundi, le patron d’ECOTRA a remporté son procès pour diffamation contre le conseiller technique à la Primature, Cissé Kane Ndao.

Ce dernier a été condamné, le jeudi 15 mars, à 3 mois avec sursis et à une peine d’amende d’un million. Il devra aussi payer solidairement au plaignant patron d’ECOTRA 10 millions de francs Cfa à titre de dédommages et intérêts.

Pour mémoire, dans une interview qui date de 2016, M.Ndao, alors farouche détracteur du régime, accusait Abdoulaye Sylla, ex-administrateur provisoire de «Ahs», de s’être «royalement servi» à ce poste, d’être «prête-nom et homme à tout faire» de Macky et Marième Faye Sall.

Ainsi, le conseiller technique à la Primature doit, à ses frais, s’arranger pour faire publier le dispositif du jugement dans les quotidiens L’Obs, Walfadjri et le Matin (qui ne paraît plus depuis très longtemps). Pour ne lui donner aucune chance de s’échapper, le juge « fixe la contrainte par corps au maximum ». En d’autres termes, il devra mettre la main à la poche, s’il ne veut pas être contraint d’aller séjourner à Rebeuss.