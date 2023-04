Pillage du domicile de Farba Ngom : les jeunes de Ranérou condamnent les actes et réclament justice

Les habitants de la commune de Matam sont très remontés contre la situation actuelle aux Almadies, notamment le pillage du domicile de l’honorable député maire de Agnam, Farba Ngom.



Pour le maire de ladite commune, cet acte barbare ne doit pas rester impuni,, car pour eux, monsieur Farba Ngom est le porte-étendard des populations du Fouta, du Bossea, de Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo, c’est pourquoi ils prennent en témoin l’opinion nationale et internationale.



Cependant ces jeunes sont venus à Dakar pour apporter leurs soutiens. Ils réclament justice et comptent ainsi bien s’ériger en bouclier contre tous ces individus qui prennent pour cibles les responsables politiques pour créer la psychose et la stigmatisation.