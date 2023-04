Pierre Goudiaby ATEPA sur feu Ibrahima Sene: « On s’est rencontré plusieurs fois pour discuter de la paix en Casamance…C’était un grand réconciliateur »

L’architecte sénégalais Pierre Goudiaby ATEPA a assisté à la levée du corps de l’acteur politique Ibrahima Sene décédé ce week-end. Un homme de foi et un grand patriote est parti à jamais selon l’homme d’affaires.



Dans un autre registre toujours pour magnifier les qualités du défunt membre fondateur du PIT, Pierre Goudiaby ATEPA estime aussi qu’Ibrahima Sene échangeait beaucoup avec lui sur la question de la crise en Casamance et les voies pour sa résolution définitive. « C’est un homme de paix. On s’est rendu visite à plusieurs reprises pour évoquer la question. L’image que je retiens de lui est celle d’un grand réconciliateur » a servi l’architecte.