People: Bass Thioung clash les « EX »

Ça y est le nouveau single du chanteur préféré des jeunes demoiselles Bass Thioung est disponible sur les plateformes musicales. C’est sous un nouveau jour que Bass se révèle. Ses fans composés majoritairement de jeunes filles aiment par dessus tout ses chansons toujours avec un grain d’humour et un soupçon de jeux qui rappelle l’enfance sont très étonnés de son nouveau single intitulé « EX » qui vise à clasher les anciens petits copains et petites copines . Et comme d’habitude l’artiste s’est arrangé pour qu’une histoire d’ex soit amusante et rythmée...

