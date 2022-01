Pénalités infligés contre les opérateurs de téléphonie : Les associations de consommateurs confortent l’ARTP et demandent à l’État de renforcer l’autorité.

La question de la sanction de l’ARTP infligée aux opérateurs de téléphonie est loin de s’estomper. C’est 10 associations de consommateurs qui se sont réunies ce mercredi après-midi pour adouber l’ARTP. Les camarades de Me Massokhna Kane n’ont pas râté les opérateurs qui ont rué dans les brancards de l’autorité de régulation. Les consommateurs ont précisément décrié la Sonatel qui s’est beaucoup plus illustrée dans cette affaire.



« La Sonatel a immédiatement activé les syndicats de ses agents pour les envoyer au front pour vilipender le régulateur », fait savoir Pape Djibril Fall, le président d’Asdic, porte-parole du jour.



Après avoir manifesté leur soutien sans commune mesure à l’autorité de régulation, les consommateurs ont demandé à l’État de renforcer les pouvoirs de l’ARTP et invité l’autorité à camper sur sa position. Les syndicalistes de la Sonatel comptent organiser un sit-in au siège de l’ARTP...