Passation de service au ministère des Sports : Le discours du nouveau ministre Yankhoba Diattara.

Monsieur le Ministre Matar Bâ, cher ami et frère



Mesdames et Messieurs les Présidents de fédérations, toutes disciplines confondues



Chers acteurs du monde sportif sénégalais



Messieurs et mesdames les journalistes, chers amis de la presse



Chers invités en vos rangs, grades et qualités



Mesdames, messieurs



Permettez moi de rendre grâce à Dieu le Clément, le Miséricordieux pour cette mission qui nous est confiée et pour la réussite de laquelle nous sollicitions Son Accompagnement.



A l’entame de mon propos, je voudrais remercier le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall pour cette confiance renouvelée. Du Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, nous voilà en charge des Sports où nous devrons également mettre en oeuvre la vision de la politique sportive impulsée par le Président de la République et qui nous a valu beaucoup de succès. Certes, nous avons connu des campagnes moins fructueuses, mais nos athlètes, toujours drapés des manteaux de Jom, de Ngor, de Fouleu et de Fayda, ont toujours su se relever pour revenir encore plus forts.



Et, cela n’aurait pu se réaliser si le peuple, cet amoureux du sport en général, n’avait pas été là pour pousser, encore et encore, ses héros, ses vaillants fils et dignes ambassadeurs qui ont cette ambition et cette envie inextinguible de faire briller l’étoile sénégalaise sur les firmaments du sport mondial.



Mon message aujourd’hui ne saurait être autre qu’une invite renouvelée, pour que tous, comme un seul homme, derrière le Premier supporter de tous les Sports, en l’occurrence Son Excellence le Président de la République, nous continuions à soutenir tous nos Lions, de toutes les disciplines pour de belles victoires au bonheur de tous les sénégalais.



Mesdames et messieurs



Avant de clore mon message, je voudrais féliciter mon grand frère et cher ami, le ministre Matar Bâ pour tout ce qu’il a fait pour le sport sénégalais. Wolof ndiaye neena koula djitou si neeg, molay wax foy tekk sa tank. C’est ainsi que je voudrais lui demander ici d’accepter d’être l’invité d’honneur de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde de Football Qatar 2022. Mieux, je souhaite effectuer avec lui mon premier déplacement de prise de contact avec l’équipe nationale de football à l’occasion du match de préparation qui se tiendra à Orléans le 24 septembre prochain.



En outre, Je puis vous rassurer et vous assurer que



- je serai le ministre de tous les Sports

- je serai le supporter de toutes les disciplines.

Le chantier sera certes vaste, mais tous ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dresseront devant nous. Depuis l’annonce de ma nomination au poste de Ministre des Sports, j’ai écouté, j’ai entendu, j’ai noté et j’ai compris que nous voulons tous la réussite de notre Sport. Des réformes seront apportées, les infrastructures seront renforcées, le consensus sera mon crédo



Naniou continuer di mankoo wuti ndam you gueuneu bari



Je vous remercie de votre aimable attention