Passation de service au ministère de l’élevage : Aly Saleh Diop fait son bilan

Le ministre sortant de l’élevage et des productions animales a passé le témoin au Premier ministre Amadou Bâ qui va cumulativement, se charger de ce ministère et de celui des sports. La cérémonie de passation s’est déroulée ce mercredi à la primature en présence de plusieurs acteurs du secteur de l’élevage. Sous la vision éclairée du chef de l’Etat Macky Sall, le ministre Aly Saleh Diop s’est félicité des nombreux projets et réalisations du chef de l’État dans ce secteur.