Passation de service au CNG / Bira Ngom satisfait de son bilan : « J’ai réussi ma mission…»

Passant le témoin à son successeur à la tête du CNG de lutte, le président sortant Bira Sene se dit satisfait de la mission accomplie à la tête de cette structure en charge de la lutte sénégalaise. Cette réussite selon Bira Sene, est facilitée par cette implication sans faille d’acteurs de la lutte autour de lui. « J’ai réussi parce que j’étais accompagné de personnes compétentes qui ont œuvré à développer la lutte sénégalaise. J’ai le sentiment du devoir accompli…», fera savoir le président sortant.



Cette occasion pour la passation de service à la tête du CNG, a été l’occasion pour Bira Sene de remercier le ministre des sports, de la jeunesse et la culture, Khady Diene Gaye. « Elle avait, dès son arrivée, la possibilité de me démettre de mes fonctions. Mais elle m’a accompagné et soutenu jusqu’à la désignation de mon successeur, Malick Ngom.



Le président sortant du CNG ajoute qu’il part également confiant et rassuré du nouveau président, qui, selon lui, maîtrise les contours de la lutte et peut se lancer vers de nouveaux défis.