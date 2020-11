Passation de service : Mouhamadou Makhtar Cissé cède le fauteuil à Sophie Gladima.

Annoncé le 1er Novembre 2020, le nouveau gouvernement ne se fait pas désirer. C’est dans ce sens que Mouhamadou Makhtar Cissé a cédé cet après-midi du 05 Novembre, son fauteuil de ministre du pétrole et des énergies à l’ancienne ministre des mines et de la géologie, Aïssatou Sophie Gladima. La cérémonie de passation de service a eu lieu au building administratif sans tambours ni trompette. Une passation au cours de laquelle le ministre sortant a rappelé son parcours et sa volonté de réussir sa mission de servir son pays. Il finit par réitérer ses sincères remerciements au chef de l’État...