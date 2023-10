Passation de service : Mamadou Talla remercie le Président pour lui avoir donné l'opportunité d'être ministre pendant 12 ans

La cérémonie de passation de service entre le ministre Mamadou Talla et Modou Diagne Fada, nouvellement nommée Ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires a eu lieu ce mardi 17 octobre 2023.





Lors de son allocution, Mamadou Talla n’a pas manqué de rappeler les réalisations phares de son département. Il estime que des acquis ont été obtenus, mais il n'y a pas moins que les défis structurants demeurent. Mamadou Talla a également rappelé que la décentralisation est un choix irréversible pour notre pays et des acquis importants ont été engagés depuis sa mise en œuvre. "Avec l'acte 3, c'est un approfondissement de cette politique et beaucoup de réformes ont été menées pour plus d'efficacité et de cohérence territoriale", a-t-il noté avant d'exprimer sa gratitude envers le Président Macky Sall qui lui a donné l'opportunité rarement offerte à un collaborateur de servir sous son autorité comme ministre de la République pendant 12 ans.



Cependant, le ministre sortant a recommandé à ses anciens collaborateurs de faire preuve de loyauté envers le nouveau ministre pour le bon fonctionnement du département.



Prenant la parole, le président de l'Association des Maires du Sénégal Oumar Ba a sollicité du nouveau ministre Modou Diagne Fada à promouvoir l'élargissement des collectivités territoriales. Pour sa part, le représentant de l'intersyndicale a remercié le ministre Talla et a magnifié son sens de l'écoute ainsi que la sincérité de leur rapport.