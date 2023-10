Passation de service : Amadou Bâ passe le témoin aux ministres Lat Diop et Daouda Dia !

C’est vers les coups de 21h15 que le Premier ministre, Amadou Bâ a franchi le seuil de la porte de la grande salle de conférence de la primature. En compagnie du nouveau ministre des sports, Lat Diop, et du nouveau ministre de l’élevage, Daouda Dia, la cérémonie de passation de service s’est déroulée dans la sobriété. Après avoir cumulé ces deux secteurs stratégiques de manière intérimaire.



Reconnaissant envers le Président Macky Sall, le PM dira ceci : « En guise de reconnaissance, je voudrais d’abord renouveler ma gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat, tout en renouvelant mon engagement à ne ménager aucun effort, pour mériter la confiance qu’il a toujours placée en ma modeste personne. Ces expériences de plus, enrichissantes, du reste, m’ont permis de mieux appréhender le niveau d’engagement des acteurs de ces deux secteurs stratégiques pour la vie de notre nation, pour l’atteinte des objectifs fixés, conformément aux priorités définies par Macky Sall président de la République. À ce propos, je voudrais féliciter tous mes collaborateurs, de la Primature, du Ministère de l’Elevage et du Ministère des Sports, qui m’ont aidé dans cette exaltante mission, et saluer l’engagement dont ils ont fait montre dans la gestion des dossiers » a déclaré le Premier ministre au moment de souhaiter vent à ces successeurs.



Par la suite, le PM a officiellement passé le temoin à Lat Diop, ancien directeur de la Lonase qui a réitéré sa volonté de mener à bien cette nouvelle mission. Pour l’ancien premier questeur de l’Assemblée nationale, Daouda Dia, le fait de confier le ministère de l’élevage à un fils de Kanel est hautement symbolique. Toutefois, il a insisté sur l’importance d’exploiter tout le potentiel de ce secteur primordial pour l’économie nationale. Enfin, après avoir remercié le chef de l’Etat pour la confiance placée en leur personne, tous ont renouvelé leur engagement auprès du Premier ministre Amadou Bâ. À ce dernier, ils ont tendu la main pour les soutenir dans leurs missions respectifs.