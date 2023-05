Passation au ministère de l’élevage : Le Premier ministre Amadou Bâ rassure les acteurs sur la bonne organisation de la Tabaski

La passation de service entre le ministre de l’Élevage sortant et le Premier ministre qui gère ce département par intérim, a eu lieu ce mercredi à la primature. Le Premier ministre rassure les acteurs de son engagement à ne ménager aucun effort pour la souveraineté alimentaire. Il ajoute que les programmes mis en œuvre par le ministre sortant, et tous les projets et investissements initiés seront pérennisés.



En ce qui concerne les préparatifs de la Tabaski, Amadou Bâ assure que tout sera mis en œuvre. "J’ai signé la circulaire de suspension des taxes sur les bétails. Un conseil interministériel sera tenu en ce sens. Le recensement du cheptel et du bétail est prévu durant les mois à venir..."