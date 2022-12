Partenariat public-privé : L’UCG signe une convention pour le traitement des déchets biomédicaux.

Pour essayer de mettre ensemble leurs expériences et participer activement au traitement des déchets biomédicaux, l ’UCG et la Société Dr SETT, ont procédé à la signature d'une convention ce mardi 12 Décembre 2022 au siège de l’UCG. Ainsi, une unité de collecte d’une valeur d’un milliard va assurer le traitement et la transformation des déchets biomédicaux afin de venir en appoint aux hôpitaux publics ainsi qu'aux structures sanitaires privées...