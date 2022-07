Partenariat / MMESS ET MCTDAT : « Nous sommes appelés à instaurer une collaboration étroite… » (Zahra Iyane Thiam, MMESS)

La signature de convention de partenariat entre le Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire (MMESS) et le Ministère des Collectivités Territoriales du Développement et de l’aménagement des Territoires (MCTDAT) à travers la plateforme digitale « SEN LABEL ESS CII LA BOOK » s'est tenue ce vendredi 1er juillet à la sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, en présence des deux ministres.



La ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire Madame Zahra Iyane Thiam s’est exprimée sur ses attentes concernant ce partenariat.



Selon elle, « nous sommes donc appelés à instaurer une collaboration étroite qui ne peut être que bénéfique pour la cohérence de l’action publique et pour l’accès des populations à un développement inclusif, ensemble nous allons donc tisser une collaboration qui permettra de promouvoir des activités sociales centrées sur une exploitation des potentialités spécifiques à chaque territoire... »