Partenariat FDSUT et Sonatel : 500 sites et 1,7 million de Sénégalais connectés d’ici 10 ans pour combler la fracture numérique

Le 30 décembre 2024, l'École de Formation du Sud (EF du Sud) et la Sonatel ont signé une convention marquante pour le déploiement de sites dans le cadre du service universel au Sénégal. Cette initiative vise à combler les lacunes de connectivité dans les régions rurales, notamment le long du fleuve Sénégal, vers le Sénégal oriental, et au sud vers Sédou et le centre du pays.



Environ 1,7 million de personnes, souvent considérées comme étant dans "l'obscurité numérique", bénéficieront de cette expansion. Cette action s'inscrit dans une volonté nationale de rendre l'accès aux services de télécommunication aussi essentiel que l'accès à l'eau ou à l'électricité, comme le soulignait l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).



La coordinatrice du FDSUT, Mme Diop Blondin, a souligné l'importance cruciale de disposer de financements suffisants pour soutenir cette initiative, et a exprimé l'espoir que ce projet réponde aux attentes des autorités et des opérateurs. Le directeur général de Sonatel, M. Sékou Dramé, a rappelé la vision du gouvernement pour un développement numérique accéléré et une digitalisation des services au Sénégal. D'ici à dix ans, plus de 500 sites devraient être déployés, renforçant ainsi la connectivité et le développement économique des zones les plus reculées du pays.