Partenariat : Désigné ambassadeur national de l'UNICEF, Aliou Cissé enfile son costume de défenseur des droits de l’enfant

Le Sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a été officiellement nommé ambassadeur national de l'Unicef au Sénégal, ce jeudi. Une prestigieuse nomination qui, selon la représentante de l’Unicef, a été motivée non seulement par la notoriété de l’ancien capitaine des Lions mais également par son leadership, et son engagement en faveur de la promotion des droits de l'enfant. « Notre rôle est d’alerter et faire appel à nos autorités, sur la situation et les droits des enfants », faisait comprendre Aliou Cissé, au sortir d’une tournée nationale dans des zones reculées du Sénégal.

Ravi par cette fonction qu’il entend mener à bien, le technicien Sénégalais après avoir symboliquement paraphé son contrat, a fait savoir que : "C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir été choisi par l'Unicef pour œuvrer à la cause des enfants. Soutenir cette noble cause est tout aussi important que de gagner un match de football, que de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, que de se qualifier à une Coupe du Monde", a déclaré Aliou Cissé, au cours de la cérémonie.

Enthousiaste, il ajoute : "En tant que sélectionneur, en tant qu'ancien footballeur professionnel et ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, mon rôle est en réalité d'attirer davantage l'attention sur la situation des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, je suis plus que jamais motivé à me battre pour la cause des enfants", a-t-il promis.

En tant qu'ambassadeur national, Aliou Cissé devrait aider l'Unicef dans ses efforts de plaidoyer et dans la communication à un large public de la vision et des valeurs qui guident le travail de l'Unicef en faveur des enfants au Sénégal. Ses actions porteront notamment sur des questions liées à l'accès des filles et garçons à une éducation inclusive et de qualité et à la protection des enfants et la prévention des violences à leur égard.



À cet effet, El Tactico devra user de son influence, sa capacité de mobilisation et la force du sport et de la passion pour le football pour appuyer le plaidoyer et placer les droits des enfants et des jeunes au cœur des priorités nationales.

Pour sa part, Silvia Danailov, la représentante de l'UNICEF au Sénégal s’est réjouie de cette collaboration qu’elle espère fructueuse.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir Aliou Cissé à nos côtés, parce qu'il représente pour nous un véritable rôle modèle, de par sa trajectoire personnelle et ses accomplissements professionnels. Il est un modèle de persévérance, de détermination et de succès, et il touche le cœur et l'esprit de beaucoup d'enfants, de jeunes et d'adultes au Sénégal, un pays qui compte 17 millions de passionnés de football", a-t-elle témoigné.

D’après la représentante de l'Unicef au Sénégal, le sélectionneur des Lions de la Téranga "représente aussi les valeurs du football - les valeurs de solidarité et d'inclusion - le football étant un véritable rassembleur, que ce soit pour les enfants à l'école ou hors de l'école, les filles ou les garçons, tout le monde adore le football", a poursuivi Silvia Danailov.